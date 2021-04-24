Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Andırın ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Andırın ilçe müftüsü Muhammet Ertuğay oldu. Gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve Aksu TV’den canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda geleneksel Hacivat – Karagöz gölge oyunu izleyici ile buluşturuldu. Yayında, pandemi döneminde Ramazan ayı, Andırın ilçesinde gerçekleştirilen projeler ve aile kurumunun ehemmiyeti gibi pek çok konuya değinildi.

Akdeniz’in Karadeniz’i Andırın

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Andırın Kahramanmaraş'ın batısında, Toros Dağları'nın ortasında yer alan bir ilçedir. Andırın’a rakımının yüksek ve daha dağlık olması nedeniyle Akdeniz'in Karadeniz'i denir. Güneyimizde Akdeniz iklimi, ilçe merkezimizde Karadeniz iklimi, bazı bölgelerimizde ise bozkır bitki örtüsü görülür. 3 tanesi merkezde 54 tanesi kırsalda olmak üzere toplamda 57 mahallemiz var. İlçe sınırlarımız içerisinde 50'ye yakın tarih kalemiz var ve Türkiye'de en çok tarihi kaleye sahip yer olarak bilinir Andırın. Bu da ilçemizin tarih zenginliği gösteriyor. Ayrıca bazı yıllar tamamını ihraç ettiğimiz, Avrupa ve Orta Asya'da meşhur kirazımız var. Türkiye'nin her yerinde bilinen Tirşik Çorbası Andırın'a aittir. Ayrıca asma köprümüzde yıl içerisinde bölgeden birçok misafire ev sahipliği yaparak ilçe turizmine katkı sağlamaktadır” dedi.

Pandemi Döneminde Ramazan Ayı

Doğan konuşmasının devamında, “Pandemi dolayısıyla 2 yıldır Ramazan'ın coşkusunu yaşayamıyoruz. Pandemiden önceki Ramazan ayında 3 mahallemizde iftar çadırları kurduk ve beraber iftarlar düzenledik. Halkımız bu iftarlardan son derece memnun kaldı ve bizde bunu geliştirmek istedik. Ancak 2 yıldır pandemi dolayısıyla bu arzumuzu gerçekleştiremiyoruz. Yine aynı şekilde son 2 yıldır pandemi dolayısıyla teravihlerden uzak kaldık. Teravih namazları Ramazan ayının coşkusudur. Geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketleri hazırladık. Ramazan kolilerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın evlerine götürüp dağıtıyoruz. Yine aynı şekilde talep olan vatandaşlarımıza da Ramazan kolilerimizi ulaştırıyoruz. Pandemi döneminde elimizden geldiğince Ramazan'ı coşku içerisinde geçirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi İle Koordineli Çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Andırın’ı kalkındırma noktasında koordineli çalıştıklarına vurgu yapan Ahmet Doğan, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mahalle yollarımızda ve mahalle aralarında asfalt ve kilit parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce tüm kilit parkeleri dışarıdan temin ediyorduk ve bu bize çok maliyetli oluyordu. Bundan dolayı Andırın'a kilit parke tesisi inşa ettik. Böylece maliyetleri yarı yarıya düşürdük. İnşallah hedefimiz önümüzdeki 3 yıl içerisinde mahallelerimizde tozlu çamurlu yol bırakmamak. Vatandaşlarımızı tamamen bu sıkıntıdan kurtarmayı hedefliyoruz. Andırın’ın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de doğalgazdı. Geçen yıl ilçemizde doğalgaz hattı çalışmalarına başladık. İnşallah iki yıl içerisinde birçok mahallemize doğalgaz vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz ile Andırın'a yeni imar planı hazırladık. İnşallah bir yıl içerisinde yeni imar planımızı hayata geçireceğiz. Yeni imar planımız ile daha düzenli konutlar ve sosyal tesisler inşa ederek ilçemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. Bundan 15-20 yıl önce belediyecilik dendiği zaman altyapı hizmetleri, yol, su, temizlik akla geliyordu. Ancak günümüzde insanla ilgili her şey belediyenin sorumluluk ve ilgi alanına giriyor. Sadece altyapı hizmetleri değil eğitim, sosyal hayat, kültürel etkinlikler tamamı belediyenin sorumluluk alanına giriyor. Büyükşehir Belediyemiz ilçemize, içerisinde taziye salonu, konferans salonu, hobi kursları ve kütüphane bulunan millet konağı inşa etti. İnşallah Millet Konağı da ilçemize artı değer katacaktır” dedi.

Ramazan’a Teslim Olmalıyız

Andırın ilçe müftüsü Muhammet Ertuğay ise Ramazan ayına ilişkin, “Ramazan ayı Kur'an ayı olması münasebetiyle bizi okumaya yönlendiriyor. Kur'an da bize orucu emrediyor. Oruçta insanı nefis terbiyesine doğru bir yola yönlendiriyor. Çünkü açlığın insanın nefis terbiyesi üzerinde çok önemli bir etkisi var. İnsan açlıkla terbiye olunca acizliğini anlıyor, kendini biliyor ve kendini bilerek Allah'a doğru yol alıyor. Pandemi döneminde Ramazan ayında 2 türlü muhasara altındayız. Biri virüs muhasarası, diğeri ise online dediğimiz dijital muhasara. Virüs muhasarası iyice teknoloji muhasarasına yönlendiriyor. İnsanlara faydalı, maneviyatını yükselten yayın ve radyoların sayısı arttıkça teknoloji sayesinde insanların gönüllerine yürümüş oluruz. Ramazan bizlere öyle bir imkân ki hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürebilir. Biz bunu fırsata dönüştürmeyi başarabilirsek Ramazan bizim olmuş olur. Ramazan bizi dönüştürmeye geliyor ve bizde Ramazan'a teslim olabilirsek bu süreçten karlı çıkmayı başarırız” dedi.

İslam’da Ailenin Ehemmiyeti

İlçe müftüsü Muhammet Ertuğay sözlerini, “İslam medeniyetinin temelinde aile vardır. Son Kale ailedir. Ailemize sahip çıkıp önemsememiz lazım. Aile sağlamsa toplum da sağlam olur. Aile olarak çocuklarımıza güzel ahlakı miras bırakabileceğimiz bir yaşantımızın olması gerekir. Çocuklarımızın maddi durumunu çok önemsiyoruz ancak bir de çocuklarımızın mana boyutu var onu da ihmal etmemeliyiz. Çocuklarımızı dünya ve ahiret dengesini bir arada tutacak şekilde maneviyatlarını ihmal etmeden yetiştirmeliyiz. Böylece yarınlarımızı güvenerek emanet edeceğimiz nesiller ortaya çıkar” cümleleriyle noktaladı.