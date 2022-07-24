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Rasim Özdenören'in Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören'in ölümü, Kahramanmaraşlı hemşehrilerini üzdü.

Rasim Özdenören'in Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü

Rasim Özdenören'in Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören'in ölümü, Kahramanmaraşlı hemşehrilerini üzdü.

24 Temmuz 2022 Pazar 13:26
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Aralarında "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar", "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler" ve "Kent İlişkileri"nin de bulunduğu çok sayıda esere imza atan yazarın vefat haberi, memleketi Kahramanmaraş'ta üzüntüyle karşılandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AA muhabirine, usta yazar Rasim Özdenören ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada sık sık telefonla görüştüğünü söyledi.

Özdenören'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği ve şehrimizin şiir ve edebiyatın başkenti olarak anılmasında büyük katkıları olan Yedi Güzel Adam'dan birisiydi. Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim abi, Alaeddin Özdenören her birinin kendi aralarında ayrı bir muhabbetleri vardı. Ayrı bir gönül bağları vardı. Erdem Beyazıt'ın 'Önden Gidenler' diye bir şiiri var. Şiir şöyle biter; 'Onlar gittiler giderken zamandan bir muştu gibiydiler.' Evet onlar gittiler, Yedi Güzel Adam'ın sonuncusu Rasim abiyi de bugün Hakk'a uğurladık. Onlar yaşadıklarıyla bize çok güzel örnekler bıraktı. Onlar bize iyiliği, iyi olmanın bir sorumluluk olduğunu, bir ödev olduğunu anlattılar ve gösterdiler. Rasim abiyi 'Gül yetiştiren adam' olarak tanıdık, 'Müslümanca düşünme üzerine denemeler' ile tanıdık. Biz onlardan razıyız, inşallah Allah da onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Bugün çok kederliyiz, üzüntülüyüz çünkü Rasim abiyle oturduğunuz zaman iyilik, güzellik, insan olmanın kıymeti ve bizi insan yapan değerlerin önemi üzerimize sinerdi adeta. Allah rahmet eylesin. "

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Sadece edebiyat ve sanat değil, aynı zamanda da fikir üreten insanlardan biriydi. Böyle insanlar çok yok, ikisini bir arada bulmak çok zor. Bizim için, ülkemiz için, fikir dünyası için çok kıymetli bir değeri kaybettik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Rasim Özdenören'in acı kaybının tüm ülkeyi üzdüğünü söyledi.

Özdenören'in güzel bir insan olduğunu dile getiren Güngör, "Ondan hep iyi şeyler öğrendik insanlığa dair, iyiliğe dair. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Ferhun Eyerci de Kahramanmaraş'ın bir edebiyat kenti olduğunu ve 10 kapı çalınsa 7'sinden şair çıkacağını söyledi.

Özdenören'in de bunlardan biri olduğunu anlatan Eyerci, "Şiir ve edebiyat yönünden değil, uhrevi, tasavvuf ve fikir yönünden de sadece Kahramanmaraş'a değil, tüm Türkiye'ye liderlik etmiş bir isim. Kahramanmaraş bu isimlere sahip de çıkardı." dedi.

Gökhan Volkan Tuygun ise Özdenören'in tüm Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

- Memleketinde ismi yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta 1940'ta dünyaya Rasim Özdenören'in ismi, memleketindeki cadde, sokak, çeşme, kütüphane, tünel ve okullarda yaşatılıyor.

Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan usta edebiyatçının balmumu heykeli ve eserleri Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi'nde sergileniyor.

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Rasim Özdenörenin Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü
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