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Rektör Bakan, Başkan Okumuş’u Ziyaret Etti

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u ziyaret etti.

Rektör Bakan, Başkan Okumuş’u Ziyaret Etti

Rektör Bakan, Başkan Okumuş’u Ziyaret Etti

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u ziyaret etti.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:57

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğlu ile Fakülte Dekanları ve Daire Başkanları’nın eşlik ettiği ziyarette, görüş alışverişlerinde bulunuldu. KİÜ’nün Türkoğlu’nda bulunan İslami İlimler Fakültesi ile Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’na yönelik konuların ele alındığı görüşmede, deprem sonrası hasar gören binalarda yapılan iyileştirmeler, öğrenci yurt çalışmaları, ilerleyen süreçte açılması planlanan bölüm ve programlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, misafirperverliği dolayısıyla Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür etti. Prof. Dr. Bakan, “Bugün üniversitemiz senato toplantısını Türkoğlu’nda, Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Akabinde ise Başkanımızın makamında, Rektör Yardımcılarımız ve ilgili Daire Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdik, fikirlerimizi paylaştık. Oldukça verimli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanımızın gösterdiği pozitif yaklaşımla daha da güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Burada bulunan fakültemizi ve yüksekokulumuzu önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte, Türkoğlu’nun sektörel ihtiyaçlarına cevap veren, mezun olacak öğrencileri çok kısa sürede istihdama katacak yeni bölümler açmaya gayret edeceğiz. Ben bir kez daha Sayın Başkana teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da hem İslami İlimler Fakültesi’ne hem de Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nu önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu eğitim yuvaları ilçemiz ve ilçemizin gelişimi için oldukça önemli. Biz konuya böyle yaklaşıyoruz. Türkoğlu Belediyesi olarak da fakültemizin ve yüksekokulumuzun gelişimi için elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Tabi İsmail Hocamız oldukça pozitif bir insan, girişimci yönü kuvvetli. Bizim kendisiyle de çok kuvvetli bir iletişim kanalımız var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de işbirliğimiz devam edecek. Her konuda fikir alışverişi yaparak, hem İslami İlimler Fakültesi’nin hem Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nun hem de yeni açılacak bölüm ve programların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz Sayın Rektörümüzü, Rektör Yardımcılarımızı ve üniversite senatosunu Türkoğlu’nda konuk etmekten mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Rektör Bakan ve Başkan Okumuş ile diğer katılımcılar senato toplantısı ve başkanlık makamında gerçekleşen görüşmelerin ardından Türkoğlu Belediyesi At Çiftliğini ziyaret ettiler. Ardından ise İslami İlimler Fakültesi ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulunuldu.

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