Rektör Can, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile Görüş Alışverişinde Bulundu

Üniversitemiz Rektörü Can, Türkiye’nin önde gelen üniversite hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesini bünyesinde barındıran İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile Rektörlük Makamında bir süre görüşerek, üniversite hastaneleri deneyimleri üzerine karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmede orman fakülteleri, eğitim fakülteleri ve üniversitelerin genel işleyişine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunulurken, üniversite hastanelerinin borçlarının yapılandırılması ile ilgilide faydalı paylaşımlarda bulunularak, verimli bir görüşme sağlandı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile gerçekleştirilen görüşmenin faydalı neticeler vereceğine inandığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’nün eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini ve yönetim tecrübelerini paylaştı.

Farklı üniversitelerle tecrübelerin paylaşılmasının önemine değinen Rektör Can, bundan sonra da diğer üniversitelerle tecrübe paylaşım toplandıklarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı olarak üniversitelerin logolarının yer aldığı hediyeler takdim edildi.