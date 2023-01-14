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Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle KSÜ Merkez Kafeteryada gerçekleştirilen akşam yemeği programında ağırladı.

Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı

Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle KSÜ Merkez Kafeteryada gerçekleştirilen akşam yemeği programında ağırladı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 11:57

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’in de yer aldığı akşam yemeğinde Rektör Yasım, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Davetlerine icabet ettikleri için basın mensuplarına teşekkür eden Rektör Yasım, atandığı günden bugüne geçen yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleştirdikleri ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Konuşmasında morfoloji binasından Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları binalarının inşaat süreçlerine,güneş enerji sistemlerindenTıp Fakültesindeki gelişmelere, kurulması planlanan enstitü ve fakültelerden öğrenci almayan pasif programların aktif hale getirilmesine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Rektör Yasım, KSÜ’nün, dolayısıyla Kahramanmaraş’ın daha ileri noktalara taşınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Basın mensuplarının KSÜ’ye ilişkin sorularını da cevaplayan Rektör Yasım, basın camiasını çok önemsediklerini ifade ederek “Basın, bizi daha iyiye doğru motive edecek bir güçtür.” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenledikleri akşam yemeği programına katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür eden Rektör Yasım, basın mensuplarını tek tek tokalaşarak uğurladı.

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