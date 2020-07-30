Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Başkan Mahçiçek’in Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Kurban Bayramı Mesajı
KMTSO da İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı Düzenlendi
KMTSO da İhracat Satış Kampı...
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde Yerine Getirelim
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde...

Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı, Kahramanmaraşlı Siyaset İnsanı ve Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarından Remzi Çayır, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı

Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı, Kahramanmaraşlı Siyaset İnsanı ve Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarından Remzi Çayır, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 15:01

Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Çayır, “Bayramların bayram gibi yaşanması için, kin, nefret, öfke gibi kötü duygulardan arınmamız gerekiyor” dedi.

Kurban Bayramının tüm İslam alemine mutluluk, huzur ve güvenli bir gelecek getirmesi temennisinde bulunan Remzi Çayır, bayramların bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramların aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma günü olduğunu ifade eden Çayır, herkesin yakın çevresinden başlayarak ihtiyaç sahiplerinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle çocuklarının sevindirilmesi gerektiğine değinen Çayır, “Çocukların hafızalarında bayram güzel yer etmeli. Çevremizdeki çocukları sevindirelim. Hiçbir çocuk bayramda mahzun olmasın.” Diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını sona ermediğini de hatırlatan Çayır, büyüklerimizi ve sevdiklerimizi riske atmadan, kurallar ve uyarılar doğrultusunda bayramın kutlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Remzi çayırKurban BayramıMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kılıç’tan Kurban Bayramı Mesajı
İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kılıç’tan Kurban Bayramı Mesajı
Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı
Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı
Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı
Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı
ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz’dan bayram mesajı
ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz’dan bayram mesajı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber