Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı

Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Çayır, “Bayramların bayram gibi yaşanması için, kin, nefret, öfke gibi kötü duygulardan arınmamız gerekiyor” dedi.

Kurban Bayramının tüm İslam alemine mutluluk, huzur ve güvenli bir gelecek getirmesi temennisinde bulunan Remzi Çayır, bayramların bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramların aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma günü olduğunu ifade eden Çayır, herkesin yakın çevresinden başlayarak ihtiyaç sahiplerinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle çocuklarının sevindirilmesi gerektiğine değinen Çayır, “Çocukların hafızalarında bayram güzel yer etmeli. Çevremizdeki çocukları sevindirelim. Hiçbir çocuk bayramda mahzun olmasın.” Diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını sona ermediğini de hatırlatan Çayır, büyüklerimizi ve sevdiklerimizi riske atmadan, kurallar ve uyarılar doğrultusunda bayramın kutlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.