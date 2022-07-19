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Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor

Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz Çarşamba günü (yarın) KSÜ öğretim elamanı Ali Koç’un eserlerinin yer aldığı resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor

Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor

Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz Çarşamba günü (yarın) KSÜ öğretim elamanı Ali Koç’un eserlerinin yer aldığı resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

19 Temmuz 2022 Salı 16:43
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Açılış, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Sergi Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 20 Temmuz Çarşamba günü ‘Letişimesnözne’ temalı resim sergisi sanatseverle buluşacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanı Ali Koç’un eserlerinin yer aldığı sergi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Sergi Salonu’nda saat 15.00’te ziyarete açılacak. 1 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek sergiyi sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

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Resim Sergisi Kahramanmaraşlı Sanatseverlere Kapılarını Açıyor
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