Ressam Leyla Afacan Kodaman, SANKO’da sergi açacak!

Trabzonlu sanatçı Kodaman, sergide doğup büyüdüğü şehrin kültürel dokusunu ve coğrafyasını, gezip incelediği farklı coğrafyaların görüntüleri ve çarpıcı renklerle birleştirerek doğa manzaraları üzerinden Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacağını söyledi.

Eserlerinde kendine özgü biçimsel yorumlamalar ve renklerle özgürce oynayarak oluşturduğu plan etkisinin çizginin de gücüyle ön plana çıktığını belirten Kodaman, “Renkçi ve lekeci bir anlatımla Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında dans eden ve gökyüzüne süzülen kayıklar, selvi ve kavaklar arasında sessiz yaşantılara vurgu yapıyorum” dedi.

Kodaman, “İçinde yaşadığım toplumun bir üyesi olarak çağın özelliklerinden, toplumunun kültürel dokusundan ve coğrafyasından beslenip şehirleri, köyleri, insanları, doğayı okuyarak tuvalime aktarıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’in muazzam tarihi ve hakikatli insanlarıyla eserlerim aracılığıyla buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyım” diyen Kodaman, şunları kaydetti:

“Kurtuluş mücadelesinde binlerce şehit veren, tüm zorluklara rağmen kahramanca mücadeleden vazgeçmeyen, Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazi’ unvanıyla taçlandırılan bu kadim kültür kentinde sergi açmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Ayrıca hepimizi derinden etkileyen yaşadığımız acı depremden, sanatın iyileştirici gücüyle bir nebze de olsa resimlerimle izleyenlere güzel duygular hissettirmek benim için çok kıymetli.”

Kodaman’ın 25 eserinin yer alacağı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 28 Nisan Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

LEYLA AFACAN KODAMAN

Leyla Afacan Kodaman, Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.1999 yılında yüksek lisansını tamamlayarak aynı bölüme öğretim görevlisi olarak atandı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 2004 yılında öğretim görevlisi olarak atanan sanatçı 2014 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-iş Öğretmenliği programında doktorasını tamamladı.

2022 yılında Doçent unvanı alan Leyla Afacan Kodaman, akademik ve sanatsal çalışmalarına Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmektedir. Sanatçı 10 kişisel sergi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok özel koleksiyonda resimleri bulunan sanatçı, evli ve bir çocuk annesidir.