Saadet Partisi İl Başkanı Başkan Ahmet Zor’dan Bayram Mesajı

Sözlerine herkesin bayramını tebrik ederek başlayan Başkan Zor, mesajında, "İslam Alemi yine camileri cemaatsiz bir Ramazan geçirdi. İçimiz buruk olarak geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından şimdi de salgının gölgesinde bir bayrama yetişmekteyiz.

Yaşanan salgın insanoğlunun çaresizliğinin göstergesi olmakla birlikte yegane kurtuluşun Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan geçtiğinin nedenli önemli olduğunu da bizlere hatırlatmıştır.

Vatandaşlarımız salgın döneminde bu Ramazan ayında geçmiş ramazanlardan daha fazla ihtiyaç sahibi kimselere direk veya dolaylı yollardan ulaşarak dertlere ve sıkıntılara ortak olarak güzel duygular yaşamıştır.

Yaşadığımız sağlık krizi, aramıza mesafeler koysa da gönüllerimizin beraber olmasını engelleyemedi. Bununla birlikte birbirimizin kıymetini daha iyi anlama imkanı sundu. Hoşgörü sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa yaşayıp hep birlikte bayrama ulaştık.

Bu yaşadığımız güzel duyguları hayatımızın her alanına yayabilmek temennisiyle tüm İslam Aleminin, ülkemizin ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık dolu günler diliyorum" dedi.