Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bilgilendirmesi Yapıldı

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ve en sık görülen hastalıklardan biri olan diyabet hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün toplumun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın canlı tutulması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Diyabet ile ilgili üniversitemiz Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda araştırma çalışmaları yapılmakta, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde diyabet teşhis ve tedavi hizmetleri titizlikle sürdürülmektedir.” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bilgilendirme metni yayımladı.

Bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Diyabet Günü, 1921 yılında insülini bularak diyabet (Şeker Hastalığı) hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da çeşitli etkinlikler ile geçirilmektedir.

Şeker Hastalığı, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun üretilememesi veya hücrelerdeki etkinliğinin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve artmış kan şekeri düzeyleri ile tespit edilen kronik bir hastalıktır. Şeker hastalığı kan şekerinin yüksek olması halidir. Şeker Hastalığında genel olarak kan şekerinin yükselmesine bağlı ortaya çıkan belirtiler; çok ve sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, bunlara bağlı olarak çok su içme, bulanık görme, ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanma veya üşüme hissinin olması, halsizlik, yorgunluk, sıvı kaybına bağlı kan basıncı düşmesi ve baş dönmesi, nedensiz ve iştah iyi olmasına rağmen kilo kayıpları, yaygın cilt ve kadınlarda genital kaşınmalardır.

Şeker Hastalığı en sık görülen kronik hastalıklardan biri olup, ülkemizde görülme oranı %13,2’dir. Uluslararası Diyabet Federasyonu her 10 bireyden birinin Şeker Hastalığıyla yaşamını sürdürdüğünü bildirmektedir. Hastalık ortaya çıktıktan sonra, özellikle de uygun şekilde takip ve tedavi edilmediği zaman bazı kronik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar orta ve büyük damarlarda oluşan daralmalar sonucunda kalp krizi, kalp yetmezliği, beyin kanaması veya beyin damarında tıkanma, bacak damarlarında tıkanma gelişebilirken, küçük damarlardaki hasara bağlı olarak göz arkasında kanama, böbrek yapı ve fonksiyonlarında bozulma, sinir sisteminde hasarlanma ve erkeklerde sertleşme problemleridir.

2019 yılı sonlarında ilk olarak Çin Halk Cumhuriyet’inde ortaya çıkan COVID-19 haftalar içinde neredeyse tüm ülkeleri etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Şeker hastaları COVID-19 enfeksiyonuna daha yatkındır. Şeker Hastalarında COVID-19’a bağlı ölüm oranı üç kat fazladır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre “eğitim, şeker hastalığı tedavisinin temel taşıdır”. Şeker hastaları için elzem olan eğitim gereksiniminin karşılanmasında hemşireler önemli rol oynamaktadır. Ayrıca hemşirelerin hastalığın erken tanılanması, tedavisi ve hastanın bakımı ve rehabilitasyonu gibi alanlarda da önemli rolleri bulunmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu her iki yılda bir diyabet gününe yönelik bir tema belirlemektedir. Federasyonun 2020 yılı teması “Diyabet: Hemşireler Fark Yaratır” şeklindedir. “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ilimizdeki Şeker Hastalığı olan veya olmayan bireylere danışmanlık ve destek vermeye hazırız.”