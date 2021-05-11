Sağlık-Sen’den Bayram Mesajı

Demirci şunları kaydetti; “Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımların da yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Ülkemizin korona nedeniyle geçtiği bu zor dönemde milletçe, huzurun sağlanabilmesi için bu günleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşmayı diliyorum.

Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramını sevdiklerimizin yanında olamasakta sağlık ve huzur içinde geçirmenizi diler, başta fedakar sağlık çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederim.