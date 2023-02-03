Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’

Giyim ve ayakkabı sektöründe yaşanan aylık bazda gerilemeyle ilgili nedenleri açıklayan Başkan Şahin Balcıoğlu, Bu verileri okurken büyük pencereden baksak daha doğru karar veririz diye düşünüyorum. Genel artışların daha artması gerekiyordu aslında neden? Çünkü bundan önceki yıllarda yaşadığımız Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı yaşardık. Bu yıl yaşamadık dolayısıyla bir indirim yaşadık. Petrolde de diğer aylara göre bir indirim yaşıyoruz. Dolayısıyla o zamanlar yaşanmış olsaydı dahada artış bu farklar dahada artacaktı. Ayrıca sezonlar değişmeye başladı. Eskiden kışlık ve yazlıklar vardı tekstil sektöründe. Şimdi ise mağazalar vitrinlerini 15 günde bir değiştiriyor. İnsanlar elinde stok maliyeti yaşamamak için mallarını bırakmıyorlar ve bu indirimlerini direk yansıtıyorlar. Stok ve paranın maliyeti yüksek olunca elindeki malları biran önce elinden çıkarıp, diğer sezona hazırlık yapıyorlar diye düşünüyorum. Daha önce enflasyonla üretim ve ticaret durumu vardı. Bunu unutmuştuk uzun yıllar. Şimdi tekrar başladı enflasyonla mücadele ve ticarete başladık. Dolayısıyla bir sürü şey eskiye döndü. Artık herkes hızlı hareket etme durumunda” dedi.

Enerji maliyetlerinin sektör bazında etkilerini anlatan Başkan Balcığlu, “Sektörlerin hepsinde değişiklik gösterir bu durum. Enerji maliyetinin üretimdeki maliyetinden çok enerji maliyetinin onlara gelişinde işte petrolünün artmasıyla hiç alakası olmayan tekstil sektörü veya konfeksiyoncu fiyatlarını artıyor. Neden her taşıdığı üründe bir zam görüyor. O zam onu etkiliyor. Dolayısıyla bunun hepsini kontrol edemiyorsunuz. Mesela ham madde ve enerji maliyetlerindeki düşüşler, belki çok daha fazla yansıyacaktır bizim sektörümüze. Ama ham madde fiyatlarının geçen yıl çok yükselmiş olması sonra anormal düşmüş olmaları insanların nasıl bir fiyat teklifi bulunucağı karmaşasını oluşturdu. Siz yalnız değilsiniz dünya ile rekabet halindesiniz. Bir esnaf tabiri var, ‘Hadi böyle olsun ayağınız alışsın’ diye. Gittimi müşteri getirmek artık çok zor” ifadelerine yer verdi.

Son yıllardaki atılımlar hakkıda değerlendirmede bulunan Balcıoğlu, “Biz dünyadaki birçok ülkeye mal satıyoruz. Kahramanmaraş sektörlerde ayırım yapmadan 140’a yakın ülkede ihracat yapıyorlar. Hepsinde farklı ülkeler karşımızda rekabet ediyor. Örneğin işçilik maliyeti ciddi bir etken. Söz eğer Özbekistan’daki işçilik maliyeti sizin yarınız ise, siz rekabet etmekte zorlanıyorsunuz. Yada Türkmenistan’dan enerji maliyeti sizin yarınızsa, siz rekabet etmekte zorlanıyorsunuz. Artı bu ülkeler söylediğim iki ülke pamuğunu kendi üretiyor. Biz pamuğu üretemiyoruz. Biz pamuğu Amerika’dan alıyoruz. Türkiye’de neden olduğunu çok bilmediğim genleriyle oynanmış pamuk yetiştirmek yasak. Biz dünyadan aldığımız bu gibi pamuklar var ama bir problem yok. Dünya bunu üretiyor. Biz dünyadan alıyoruz ama biz bunu üretemiyoruz. Hatta bu durum bir dönem televizyon kanallarında uzun uzun yayınlandı. Genetiği oynanmış pamuğa dokunursanız ölürsünüz. Öyle bişey yok. Genleriyle oynanmış ayçiçekten hiç kimse ölmüyor”şeklinde konuştu.