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Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın eski günlerine dönmesi için işletmelerin acilen ayağa kalkması lazım”

BloombergHT’de Gözde Kuyumcu’nun sunduğu ‘30 Dakika’ programınIN canlı yayın konuğu olan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş depremlerinin bölge ekonomisinde oluşturduğu son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın eski günlerine dönmesi için işletmelerin acilen ayağa kalkması lazım”

Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın eski günlerine dönmesi için işletmelerin acilen ayağa kalkması lazım”

BloombergHT’de Gözde Kuyumcu’nun sunduğu ‘30 Dakika’ programınIN canlı yayın konuğu olan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş depremlerinin bölge ekonomisinde oluşturduğu son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:21

Şehrin ekonomisinin tekrar eski haline dönüşmesi için deprem nedeniyle bölgeden ayrılan iş gücünün geri dönmesinin şart olduğuna dikkat çeken Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın küllerinden yeniden doğmaya çalıştığını söyledi.

Konuşmasına basın kuruluşlarına teşekkür ederek başlayan Balcıoğlu, “3.5 ay oldu. Sigorta ödemeleri noktasında yaşanan problem devam ediyor. Sigorta ödemelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle birçok işyeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ev kiralarındaki artış ve buna bağlı olarak konaklama problemi çalışanlarımızı bölgeden ayrılmaya zorunlu kıldı” dedi.

Haziran ayı sonrası tekrar hayatımıza girecek kredi borçlarının yeni bir krizi tetikleyeceğini hatırlatan Balcıoğlu, “Biz tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Borçlar nereye kadar ertelenir. Biz biran önce çalışmalıyız üretmeliyiz. Biz çalışmaz isek Türkiye ekonomiside bundan olumsuz etkilenecek. İplik fiyatları şuan bunlardan sadece bir örnek. Çok değil geçen yıl 142 ülkeye ihracat yapılmıştı. Şimdi ise müşterilerimizi kaybediyoruz. Küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bu nedenle insanımızı şehre getirmemiz lazım. Bizlere bir şeyler verilmesin ama işçilerden vergi alınmasın, bizim ödediğimiz primlerde çalışanlara verilsin. Sonra asgari ücrete zam için Temmuz ayı beklenmeden, deprem bölgesi için hemen yapılsın. Bunun gibi desteklerle burayı yeni cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Kahramanmaraş’ı popüler hale getirmemiz lazım. Dünyada ve ülkemizde pandemi kriziyle birlikte başlayan enflasyon kriziyle mücadele etmeliyiz. Bunun içinde biran önce üretmeli ve normalleşmeliyiz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:32
Anahtar Kelimeler:
“Kahramanmaraş’ın Eski Günlerine Dönmesi Için Işletmelerin Acilen Ayağa Kalkması Lazım”şahin Balcıoğlu
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