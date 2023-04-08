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Şahinkayası, İftar Programında Başkan Mahçiçek’i Bağrına Bastı

Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlara yaşatmaya devam eden Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 16’ncı iftarını Şahinkayası Mahallesi’nde düzenledi. Mahalle halkıyla birlikte orucunu açan Başkan Mahçiçek’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şahinkayası, İftar Programında Başkan Mahçiçek’i Bağrına Bastı

Şahinkayası, İftar Programında Başkan Mahçiçek’i Bağrına Bastı

Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlara yaşatmaya devam eden Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 16’ncı iftarını Şahinkayası Mahallesi’nde düzenledi. Mahalle halkıyla birlikte orucunu açan Başkan Mahçiçek’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:42

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle oldukça buruk geçen Ramazan ayında, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma gibihasletlere dikkat çekerek gönül yaralarının daha hızlı sarılmasını amaçlayan Onikişubat Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği mahalle iftarlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan-ı Şerif’in 16’ncı gününde iftar çadırını Şahinkayası Mahallesi’ne kuran Onikişubat Belediyesi, 2 bine yakın vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Büyük bir hassasiyetle iftar programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şahinkayası halkıyla orucunu açtı. Başkan Mahçiçek,tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasının ardından oruçlar birlikte açıldı.

“Gönül isterdi ki bu güzel Ramazan ayında afetleri yaşamadan birlikte olalım”

Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Mahçiçek, buruk da olsa Ramazan-ı Şerif’in tüm bereketi ve güzelliğiyle devam ettiğini söyledi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anmayı unutmayan Başkan Mahçiçek, “Şahinkayası Mahallemizin çok değerli mensupları, güzel insanlar, hepiniz iftarımıza hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, hayırlar getirmesi temennilerimi iletiyorum. Maalesef yaşadığımız deprem felaketinde çok sayıda insanımızı kaybettik. Bu insanlarımız arasında Şahinkayası’ndan olan arkadaşlarımız da var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil sağlık ve sıhhatler temenni ediyorum. Gönül isterdi ki bu güzel Ramazan ayında afetleri yaşamadan birlikte olalım. Ama deriz ya, Cenab-ı Hakk’dan ne geldiyse olacak olan o. Bu akşam bizlere beraber oldunuz, davetimize icabet ettiniz, soframızı paylaştınız, hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah ömür verirse önümüzdeki senelerde de böyle güzel günlerde beraber oluruz diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftarın ardından çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenirken, Hacivat-Karagaz, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri, pamuk şeker ve oyuncak dağıtımıyla çocukların yüzü güldürüldü.

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şahinkayasıİftar Programında Başkan Mahçiçek’i Bağrına Bastı
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