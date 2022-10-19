Şair Nurullah Genç Okurlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, beşinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

Toplamda 210 yayınevi ile 350 yazar ve şairin katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu’nun en büyük kitap fuarında usta kalemlerin ve alanında uzman isimlerin konuk olduğu imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleri de okurlarla buluşuyor. Türk edebiyatına Rüveyda, Denizin Son Martıları, Yanılgı Saatleri ve Hüznün Lalesidir Dünya gibi pek çok eser kazandıran, “Yağmur” adlı şiiriyle tanınan Şair Nurullah Genç, fuarda düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde kitapseverlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Şair Genç; erdemli insan yetiştirmek konusu özelinde, edep ve edebiyat kavramlarına değinerek; okurları için kendi şiirlerinden seslendirdi.

“Edebiyat Dünyasının En Ayrıcalıklı Şehri”

Şair Nurullah Genç program sonrası yaptığı açıklamada, “Biz nicelikten ve kemiyetten artık niteliğe ve keyfiyete de ulaşmak mecburiyetindeyiz. Yani gelen kardeşlerimiz okuyacak, kendilerini eğitecek. Onlar yenilerini getirecek. O niceliği arttıracak. Nicelik niteliğine hizmet edecek ve inşallah bir süre sonra bu kitap fuarları ülkemiz insanının ciddi manada ilmi irfanı ve hikmeti konusunda bir değişime sebep olacak. Benim bugün Kahramanmaraş'ta gördüğüm programı dikkatli bir şekilde çıt çıkarmadan dinleyip buradan giden insanlar için fayda tezahürü olacak kanaatindeyim. Edebiyat dünyasının en ayrıcalıklı şehirlerinden birindeyiz” diye konuştu.

“Şiir Kahramanmaraş İçin Bir Gelenek”

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat için bir ekol oluşturduğunu ifade eden Şair Genç, “Burası çok büyük şairler yetiştirmiş bir şehir. Onlardan bazılarıyla yakın dostluğum da oldu. Gelenek uzun yıllar içerisinde çok ciddi bir devrim olmadıkça ortadan kalkmaz. Şiir geleneği de böyle bir gelenektir. Bazı şehirlerimizde şiir sanat, edebiyat gelenek halinde yaşamaya devam eder. Bunun faydası şudur, orada büyüyen yetenekli çocuklar o gelenek içerisinde büyüme ve yeşerme imkânı bulurlar. İşte Kahramanmaraş böyle bir şehir. Burada yetenekli bir delikanlının ya da bir genç kızımızın büyük şair ya da yazar olmak gibi bir imkânı var. Çünkü burası buna müsait” dedi.