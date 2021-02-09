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Kahramanmaraş
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Sami Şen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Milli Beka Hareketi Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Sami Şen, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sami Şen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Sami Şen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Milli Beka Hareketi Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Sami Şen, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Şubat 2021 Salı 20:09
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Şen şunları söyledi;

“12 Şubat’ın 101. Yılında, düşman işgaline uğramış bir ülkede bir şehrin kahramanca direnişi ve onun gururu, ecdadımızla duyduğumuz gurur aklıma geliyor.

Yine bir ümmetin, bir milletin dirilişi, Diriliş ki; Maraş'taki bu destan tüm Anadolu coğrafyasına umut oldu.

Bir şehir, ordusu olmadan kendi kendini kurtarabiliyor. Kahramanmaraş, Anadolu'nun, Türk milletinin Kurtuluş ateşini yaktı.

Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, Gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin.

Tüm Kahramanmaraş halkımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

 

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