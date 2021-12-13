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Şampiyon Kahramanmaraş’ta Belli Oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası’na katılan 21 takım ve 42 sporcu 56 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı.

Şampiyon Kahramanmaraş’ta Belli Oldu

Şampiyon Kahramanmaraş’ta Belli Oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası’na katılan 21 takım ve 42 sporcu 56 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:21
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Seyirci etabında kıyasıya mücadele edilen yarışmada ödüller de sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası tamamlandı. Türkiye’deki altıncı ve son etabın gerçekleştirildiği yarışmada 15 farklı ilden 21 takım ve 42 sporcu yer aldı.

İki gün boyunca kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği yarışmadaki seyirci etabı 56 kilometrelik zorlu parkurla birlikte tamamlanırken, yeni şampiyonlar ise belli oldu.

Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen yarışmanın ardından, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde birinciliği genel klasmanda 124 puanla Bitci Racing Team’den Ertan Nacaroğlu ve Ali Emre Yılmaz ikilisi elde etti. Şampiyonada ikinci 102 puanla Andoff Offroad Team’den Bekir Sami Başkal ve Önder Akcengiz olurken, üçüncülük ödülünü ise Mustafa Saray ve Samet Zurnacı aldı.

Düzenlenen törende ödülleriyle buluşan sporcular, mutluluklarını ifade etti.

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