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Sanko Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu’na Seçildi

SANKO Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en etkin sivil toplum kuruluşu olan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Yüksek İstişare Kurulu’na seçildi.

Sanko Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu’na Seçildi

Sanko Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu’na Seçildi

SANKO Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek, ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en etkin sivil toplum kuruluşu olan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Yüksek İstişare Kurulu’na seçildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:17
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EGD Gaziantep Temsilciliği görevini de yürüten Çiçek, Bursa’da yayınlanan Ekometre Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Kenan Sertalp ile EGD Yüksek İstişare Kurulu’na Anadolu’dan ilk kez giren iki gazeteci oldu.

EGD Başkanı Celal Toprak, Anadolu’daki birçok yayın kuruluşu ve gazetecinin ekonomi gazeteciliğinin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, “EGD olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere Anadolu’dan önemli destek alıyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerin ekonomi yöneticilerini ekonomi gazetecileriyle görüntülü platformlarda bir araya getiriyoruz” dedi.

Son dönemde her hafta gerçekleştirdikleri “Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor” adlı etkinliğin Anadolu’nun ekonomi nabzını tutan en etkin programlardan biri olduğunu kaydeden Toprak, “Birlikten güç doğacağına inanarak, iş dünyasıyla ekonomi gazeteciliğinin entegrasyonuna katkı sağlamak, Türkiye’de herkesin ekonomiyi gündeminin en üst sırasına almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toprak, “EGD Yönetim Kurulu iki değerli arkadaşımız, Cengiz Halil Çiçek ve Kenan Sertalp’i Yüksek İstişare Kurulu’na seçti. Kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

EKONOMİ GAZETECİLİĞİNİN DUAYENLERİ

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan da EGD’nin Türkiye’nin üreten şehirlerinde temsilcilikler oluşturduğuna vurgu yaparak, “Bu hamlemiz şehirlerin sesinin etkin duyurulmasını sağladığı gibi, ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’de gelişimine büyük katkı sunacaktır” ifadelerine yer verdi.

Uluğtürkan, Cengiz Halil Çiçek ve Kenan Sertalp’in seçildiği Yüksek İstişare Kurulu’nda Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Hakan Güldağ, Abdurrahman Yıldırım, Rüştü Bozkurt, Kerem Alkin, Emin Çapa, Ali Çağatay, Günseli Özen, Jale Özgentürk, Ruhi Sanyer, Recep Erçin gibi ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinin bulunduğunu söyledi.

CENGİZ HALİL ÇİÇEK

Adıyaman Gölbaşı 7 Şubat 1961 doğumlu. 15 Aralık 1978’de Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri’nde, Ağustos 1984 tarihinde Gaziantep Zafer, 2 Mart 1985’te Gaziantep Yeni Gazete’de çalışmaya başladı. 30 Eylül 1987’de görev aldığı Anadolu Ajansı’ndan, 31 Ocak 2003’te Gaziantep Bölge Müdürü olarak emekli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2000 yılında açtığı yarışmada “Çevre – Eğitim” dalında “Yılın Gazetecisi” seçildi. 4 Mart 2003’ten itibaren SANKO Holding’te Basın Danışmanlığı görevini yürütmektedir.

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Sanko Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil ÇiçekEkonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu’na Seçildi
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