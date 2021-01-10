SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, “Okulumuzda kuruluşumuzdan bu yana uygulanan uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu” dedi.

Bingül, uzaktan eğitimin 2020 mart ayından itibaren günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini anımsatarak, “Bu süreçte okul olarak güçlü öğretmen kadromuz ve teknolojik alt yapımız sayesinde uzaktan eğitimde büyük bir başarı sağladık” diye konuştu.

2020- 2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim şeklinde ilerleme ihtimaline karşı yaz tatilinde birinci sınıflardan sorumlu yönetici ve öğretmenlerin yoğun bir çalışma ve hazırlık dönemi geçirdiklerine dikkat çeken Bingül, “Tarihte ilk defa uzaktan eğitim yoluyla okuma- yazma öğretecek olmak bizler için ilk defa deneyimleyeceğimiz bir süreç olacaktı” ifadelerine yer verdi.

SANKO Okullarının kuruluşundan bu yana uygulanan uzman öğretmenlik sisteminin en büyük güvenceleri olduğunu kaydeden Bingül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır birinci sınıf öğretmeni olarak deneyim kazanan öğretmenlerimizin sürece her boyutuyla hakim olmaları bizi çok güzel bir başarı seviyesine taşıdı. Velilerimizden de övgü dolu geri bildirimler almak bizleri çok mutlu etti. Bu başarıyı elde etmemizi sağlayan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sürecin yönetimi ne kadar bizim sorumluluğumuzda olsa da bizimle omuz omuza iş birliği içinde çalışan tüm velilerimize de minnettarız. Uzaktan eğitim sürecinde dahi okuma yazma öğretiminin bu kalitede gerçekleşebileceğini ortaya koyabildiğimiz için gururluyuz.”