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SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvası”nda namağlup il şampiyonu oldu.

SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvası”nda namağlup il şampiyonu oldu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:56

10 – 17 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada; Cansu Duman, Ecrin Yılmazlar, Betül Nakıpoğlu, Zehra Naz Nakıpoğlu, Yağmur Diken, Simin Naz Camcıoğlu, Özge Köybaşı, Nur Zorkirişçi, Ecem Dana, Deniz Kızılateş, Öykü Melek Özefe ve Kayra Mermer’den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Sabiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu’nu 31-29, Uğur Koleji’ni 51-16 ve Seçkin Koleji’ni 48-6 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Yıldız Kızlar Basketbol Takımındaki öğrencilerinin gösterdiği çabayı ve elde ettikleri başarıyı gururla izlediklerini belirterek sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.

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SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu
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