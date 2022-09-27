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SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti

SANKO Okulları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “UluslararasıRumkale Su Sporları Festivali”nden beş derece ile döndü.

SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti

SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti

SANKO Okulları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “UluslararasıRumkale Su Sporları Festivali”nden beş derece ile döndü.

27 Eylül 2022 Salı 12:42

SANKO Okulları, “Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali”ne yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan, Mehmet Ali Karakuş, öğrencileri Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Defne Su Demirbakan ve Beril Tanrıtanır ile katıldı.

Yüzme yarışmasında Kadirhan Sağlam ikinci, Meltem Kalkan üçüncü, Defne Su Demirbakan beşinci, Beril Tanrıtanır altıncı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ali Emre Simitçi ise yedinci oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Rumkale Su Sporları Festivali yüzme yarışmasına katılan tüm öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
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