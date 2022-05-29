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SANKO okullarından basketbol başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullara yönelik düzenlenen “Okullar Arası Minik Erkekler ve Minik Kızlar Basketbol Müsabakası”nda, SANKO Okulları Minik Erkek Takımı il birincisi, Minik Kız Takımı il ikincisi oldu.

SANKO okullarından basketbol başarısı

SANKO okullarından basketbol başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullara yönelik düzenlenen “Okullar Arası Minik Erkekler ve Minik Kızlar Basketbol Müsabakası”nda, SANKO Okulları Minik Erkek Takımı il birincisi, Minik Kız Takımı il ikincisi oldu.

29 Mayıs 2022 Pazar 15:34
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Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada Demir Ergin, Fatih Efe Mermer, Mehmet Can Doğan, Melih Kervancıoğlu, Emir Bozduman, Melih Özkaya, Yiğit Aydın, Can Ökkeş Şahin, Serdar Çınar Özpineci, Oğuzhan Özkök, Eymen Kömürcü, Eren Gürbüzer, Mehmet Salih Eruslu ve Ahmet Ege Şiveydinli’den oluşan SANKO Okulları Minik Erkek Basketbol Takımı oynadığı beş maçın tamamını kazanarak yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaştı.

Ela Ersönmez, Betül Nakıpoğlu, Serra Camcıoğlu, Elçin Şen, Beren Fesli, Ayşe Çetindağ, Beren Gözaçan ve İpek Limon’dan oluşan SANKO Okulları Minik Kız Basketbol Takımı ise il ikinciliği kupasını aldı.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okullarından Basketbol Başarısı
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