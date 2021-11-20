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SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu

En sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan Pırıl ve Arkadaşları, Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu

SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu

En sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan Pırıl ve Arkadaşları, Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 12:11
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TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden Pırıl ve Arkadaşları, üç gün sürecek etkinliğin ilk gününde hem müzikal hem de öğretici etkinliklerle çocuk ziyaretçilere neşeli anlar yaşattı.

Sevimli karakterler Pırıl ve Arkadaşları, ara tatile renk katarken, aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Katılımın ücretsiz olduğu Pırıl Çocuk Etkinliği, 21 Kasım Pazar gününe kadar 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde Sanko Park 1. kat etkinlik alanında devam edecek.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane​, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu
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