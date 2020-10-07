Sanko Park, Gaziantep’te Tse’den Belge Alan İlk Avm

Sanko Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, AVM’lerin yeniden açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine, yönetim ve mağaza personeline sağlıklı alışveriş ortamı sağlamak için her türlü önlemi alan ve süreci titizlikle yöneterek TSE’den belge alınmasını sağlayan ekip arkadaşlarını kutladığını söyledi.

TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin önemine değinen Büyükaksu, “Yeniden hizmet vermeye başladığımız günden itibaren titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı belgelendirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

İlk andan itibaren büyük bir duyarlılıkla ilgili talimatların öngördüğü koşulların da üzerinde aldıkları önlemlerle hijyen kurallarına büyük bir özenle uyduklarını kaydeden Büyükaksu, ‘Gaziantep’in ilk TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan alışveriş merkezi olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

SANKO PARK

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.



Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane​, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.



Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.



Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar toplamda 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.



1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.