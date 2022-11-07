SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım mesajı

Büyük Önder’in aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir’ sözünü anımsatarak, “Büyük Atatürk, dünya tarihine sadece bir lider değil, asker, devlet adamı, fikir insanı ve eğitimci olarak da adını altın harflerle yazdırmıştır” dedi.

“Milletine bağımsız bir devlet ve insanca yaşama onurunu armağan eden Büyük Komutanımızın ‘en büyük eserim’ diyerek nitelendirdiği Cumhuriyetimizi yaşatmalı ve daha da yüceltmeliyiz” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bağımsızlığımıza ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, Büyük Önderimizin gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak en kutsal vazifemizdir. SANKO Üniversitesi olarak bizlere bugünleri armağan eden, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan Büyük Önderimizi aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında buruk ama gururla anıyor, vatan toprağımız için canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.”