SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan ve meslek ahlakını gözeterek en zorlu şartlarda bile görevlerini yerine getiren basın mensupları, kamu vicdanının sesi olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözlerini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Basın özgürlüğü ile halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını gözeten gazeteciler, zor şartlar altında gece gündüz, kar kış demeden 7 gün 24 saat görev yaparak, halkın haber almasına aracılık etmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”