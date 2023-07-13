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Sanko rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz mesajı!

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, “15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye bağlılığını, birlik ve beraberliğini, vatan için dayanışmasını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihtir” dedi.

Sanko rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz mesajı!

Sanko rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz mesajı!

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, “15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye bağlılığını, birlik ve beraberliğini, vatan için dayanışmasını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihtir” dedi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 15:35

Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, şanlı Türk tarihinin, milletinin vatan ve bağımsızlık uğruna kanının en son damlasına kadar mücadele verdiği eşsiz destanlarla dolu olduğunu ifade etti.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali uğruna vatan topraklarına göz dikenlere bu toprakların sahipsiz olmadığını tarih boyunca yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarıyla gösteren Yüce Türk Milleti’nin, 15 Temmuz’da da aynı cesaret ve kararlılıkla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ülkesine ve bayrağına sahip çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Güner, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca aynı milli değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, asil milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum.”

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Sanko Rektörü Dağlı’dan 15 Temmuz Mesajı!
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