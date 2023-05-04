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SANKO TIP Uzmanı Kısacık’tan İltihaplı Romatizma Uyarısı!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Romatoloji Bölümünden Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, geçmeyen bel ağrısının iltihaplı bel ve kalça romatizmasının (Ankilozan Spondilit) habercisi olabileceğini söyledi.

SANKO TIP Uzmanı Kısacık’tan İltihaplı Romatizma Uyarısı!

SANKO TIP Uzmanı Kısacık’tan İltihaplı Romatizma Uyarısı!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Romatoloji Bölümünden Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, geçmeyen bel ağrısının iltihaplı bel ve kalça romatizmasının (Ankilozan Spondilit) habercisi olabileceğini söyledi.

04 Mayıs 2023 Perşembe 18:23

Prof. Dr. Kısacık, 6 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günüdür. Bugün, ankilozan spondilit hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için dünya çapında kutlanmaktadır” dedi.

Ankilozan Spondilit hastalığının başta omurga olmak üzere eklemlerde yaygın iltihabi duruma neden olduğunu anımsatan Prof. Dr. Kısacık, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

“Ankilozan Spondilit hastalığında şikayetleri sıklıkla ve özellikle gece ve sabahları bel-kalça ağrısı, sabah tutukluğu, hareketle azalan ağrı şeklinde ortaya çıkmaktadır.”

20-35 YAŞ ARASI ERKEKLERDE DAHA SIK SEYRETMEKTEDİR

Hastalığa geç tanı konduğu ya da tanı konulamadığı durumlarda omurganın birbirine kaynaşması ve hareket kabiliyetinde kayba neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kısacık, şöyle devam etti:

“Ankilozan Spondilit, 20-35 yaş arası erkeklerde daha sık ve daha ciddi seyretmektedir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörlerin büyük katkısı olduğu bilinmektedir. Üç ayı geçen bel ve kalça ağrısı çok önemli bulgu olup tanı için röntgen ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanmak gerekir.”

Hastalığın tedavisinde erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kısacık, “Hastalığa tanının geç konması sakatlık riskini de beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

TEDAVİ HASTALIĞIN ŞİDDETİNE GÖRE DEĞİŞİR

Hastalığın tedavisinin şiddetine göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Kısacık, şunları kaydetti:

“Egzersiz, sağlıklı yaşam tedavinin ilk basamağını oluşturur. Özellikle 2000 yılından itibaren kullanmaya başladığımız biyolojik tedavilerle çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Unutmayalım ki Ankilozan Spondilit hastalığından değil, bu hastalığın geç teşhisi edilmesinden korkalım.

Geçmeyen bel ağrısı Ankilozan Spondilit hastalığının belirtisi olabilir. Geç olmadan bir Romatoloji Uzmanıyla görüşülmelidir. 6 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günü vesilesiyle herkese sağlıklı günler diliyorum.”

Son Güncelleme: 04.05.2023 21:31
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SANKO TIP Uzmanı Kısacık’tan İltihaplı Romatizma Uyarısı!
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