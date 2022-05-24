Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile...
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup...
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Sanko Üniversitesi Birecik’te kariyer günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Birecik’te eğitimciler ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyor.

Sanko Üniversitesi Birecik’te kariyer günü düzenliyor

Sanko Üniversitesi Birecik’te kariyer günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Birecik’te eğitimciler ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyor.

24 Mayıs 2022 Salı 17:52
banner459

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Staj Sorumlusu Uzm. Diyetisyen Türkan Tiryaki, öğrencilere eğitim verilen bölümler, mesleki bilgiler ve kariyer hedefleri konusunda bilgilendirmeler yapacakl

Kariyer günü 26 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Enver Nehibe Karaata Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Son Güncelleme: 24.05.2022 18:40
Anahtar Kelimeler:
Sanko Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü Düzenliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor
Kahramanmaraş’a 17 Kilometrelik Akıllı Bisiklet Yolu Kazandırılacak
Kahramanmaraş’a 17 Kilometrelik Akıllı Bisiklet Yolu Kazandırılacak
Doğu Akdeniz'in Tabiat Varlıkları Termal Kameralı Dronla İzlenecek
Doğu Akdeniz'in Tabiat Varlıkları Termal Kameralı Dronla İzlenecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber