Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!
Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!
Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!
Kahramanmaraş'ta "sosyal market" projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak
Kahramanmaraş'ta
Kahramanmaraş’ta Kediye Şefkat Eli
Kahramanmaraş’ta Kediye Şefkat Eli
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Anne Sütü Eğitimi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, “Bebek dostu hastanemiz, bebekler için en değerli besin olan anne sütünün önemine dikkat çekmek için eğitimler düzenlemeye devam ediyor” dedi.

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Anne Sütü Eğitimi

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Anne Sütü Eğitimi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, “Bebek dostu hastanemiz, bebekler için en değerli besin olan anne sütünün önemine dikkat çekmek için eğitimler düzenlemeye devam ediyor” dedi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:52
banner459

Anne sütünün teşviki ve bebek dostu hastaneler projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen sertifika programında konuşan Tabur, anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besin olduğunu söyledi.

Tabur, anne sütünün doğumdan sonraki altı ay boyunca bebeğin beslenmeyle sağlanan tüm gereksinimlerini karşılaması, kolayca sindirilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsiz besin olduğunu kaydetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak temel amaçlarının bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması gerektiğine dikkat çeken Tabur, “Bebeğe ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve üzerine kadar devam ettirilerek yaşama sağlıklı başlamasıdır. Bunu sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Proje Sorumlusu Hülya Bayır, SANKO Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, Diyetisyenler Gamze Ganime Mumcu, Meltem Demirci ve Psikolog Gizem Başkılıç tarafından verilen eğitimlerin ardından, katılımcılar sertifikalarını Başhemşire Ceylan Özyılmaz’ın da katıldığı törende aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü PCR testi zorunluluğu getirdi
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü PCR testi zorunluluğu getirdi
Pazarcık'ta Mısır Hasadı Başladı
Pazarcık'ta Mısır Hasadı Başladı
Tekke Kentsel Dönüşümünde Rezerv Konutlar Yükseliyor
Tekke Kentsel Dönüşümünde Rezerv Konutlar Yükseliyor
Büyükşehir’den Şehir Kitaplığına İki Eser Daha
Büyükşehir’den Şehir Kitaplığına İki Eser Daha
Kahramanmaraş’ta artık polis imdat 112’de
Kahramanmaraş’ta artık polis imdat 112’de

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber