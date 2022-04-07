SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, Tıbbi Onkoloji Kliniğinde ve kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalarla bir araya gelerek, armağan takdim etti.

Hastanede açılan stantta ise diyetisyen Sena Erek kanser ve beslenme, fizyoterapist Mürşide Mantar kanser ve egzersiz, psikolog Kübra Demirkesen kanser ve psikoloji konusunda hasta, hasta yakınları ve ziyaretçileri bilgilendirdi.

Stantta kanserleri sembolize eden kurdeleler dağıtılarak, farkındalık oluşturulmaya, haftanın anlam ve önemine dikkat çekilmeye çalışıldı.