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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’ Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından “Gaziantep Spinal Günleri” konulu bir toplantı düzenlendi.

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’ Düzenlendi

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’ Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından “Gaziantep Spinal Günleri” konulu bir toplantı düzenlendi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:35

Gaziantep Divan Otel’de alanında uzman birçok konuşmacının katıldığı toplantıda omurga cerrahisi konusunda vaka sunumları yapıldı.

Toplantının yöneticiliğini üstlenen SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla, “Beyin ve Sinir Cerrahisi konusunda bölgemizdeki uzmanları bir araya getirerek, bilgi paylaşımında bulunmak için ilkini düzenlediğimiz bu toplantıyı devamlı hale getirmek istiyoruz” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Yayla, toplantıya Prof. Dr. Mehmet Zileli ve Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ile ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

OMURGA CERRAHİSİNDE SIK YAPILAN HATALAR VE ÖNLENMESİ

Omurga cerrahisinin Türkiye’deki önemli isimlerinden SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Zileli ise ilk kez düzenlenen bu toplantının sürekli olmasını arzuladıklarını ve çok yararlı olacağına inandığını kaydetti.

“Omurga Cerrahisinde Sık Yapılan Hatalar ve Önlenmesi” konulu sunum yapan Prof. Dr. Zileli, bu konuda yapılan yanlışların hangilerinin hata, hangilerinin komplikasyon olduğunun doğru tespitinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Hata çeşitlerini; endikasyon (Hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi aşamalarını içerir) hataları, cerrahi girişim şekli hataları, stabilizasyon (Hastanın omurgasının vidalar ile sabitlenmesi) hataları ve komplikasyon yönetimi (Komplikasyon: bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin ön görülebilen istenmeyen etkiler. Komplikasyon Yönetimi: Komplikasyonun meydana gelmesini önleme, meydana geldiğinde ise hastanın en az zararla komplikasyonu atlatması için gerekli özeni göstermek) hataları olarak sıralayan Prof. Dr. Zileli, spinal dejeneratif (eskime, yıpranma sonucu olan) hastalıklarda ağrının kaynağını ayırt etmenin zor, yakınmaların ise genelde ağrı olduğuna vurgu yaptı.

Kronik ağrısı olan hastayı sadece ameliyatla tedavi etmenin mümkün olmadığını anımsatan Prof. Dr. Zileli, bu hastaların tedavilerinin farklı uzmanlık alanlarının katılımıyla olması gerektiğinin altını çizdi.

Ağrıyı ölçen bir testin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Zileli, elektrofizyolojik testlerin ağrıyı ölçemediğini ve muayenenin yerini tutamadığını anımsattı.

SUNUMLAR

Toplantıda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar, “Olgu Sunumu”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD’den Dr. Öğr. Üyesi Gulyara Çiğdem “Schwannom Olgu Sunumu”, Hatem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Opr. Dr. Tevfik Güç “Servikal Disk Protezi Komplikasyonları”, Gaziantep Şehitkâmil Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Opr. Dr. Adem Doğan “Spinal Olgu Sunumu”, 25 Aralık Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Opr. Dr. Ali Nehir “C2 Parçalı Fraktür + C2-C3 Dislokasyon”, Gaziantep Medicalpoint Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Opr. Dr. Hüseyin Karasu “Olgu Sunumu”, Özel ADN Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Çağatay Çalıkoğlu “Romatoid Artritte C1-C2 Dislokasyonu” konulu sunum gerçekleştirdi.

Vaka sunumlarının ardından katılımcıların sorularının yanıtlanması ve anı fotoğrafı çekimi ile toplantı sona erdi.

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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’ Düzenlendi
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