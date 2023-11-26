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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından “Gaziantep Spinal Günleri - III” toplantısı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından “Gaziantep Spinal Günleri - III” toplantısı düzenlendi.

26 Kasım 2023 Pazar 13:20

SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Zileli, Spinal Günleri’nde paylaşılan bilgilerin, spinal cerrahi alanındaki standartları yükseltebileceğini söyledi.

Bu tür toplantılarla bölgede spinal cerrahi alanında yapılan ameliyatlar ve klinik çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi de yapabildiklerini belirten Prof. Dr. Zileli, “Spinal Günleri, spinal cerrahi ve omurga sağlığı alanındaki uzmanların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştığı önemli bir etkinlik haline geldi. Bu da bu toplantıların devamlılığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla, SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Ulutaş ile farklı sağlık kuruluşlarından beyin ve sinir cerrahlarının katıldığı toplantıda, 25 Aralık Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Nehir “Lomber Dar Kanalda Ameliyat Endikasyonları ve Teknikleri” konusunda paylaşım yaptı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı, konuyla ilgili vaka sunumlarının ardından, anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
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