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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden Fibromiyalji Sendromu Açıklaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Nursena Kılıç, Fibromiyaljinin (kronik ağrı ve yorgunluk) enfeksiyon, travma, stres gibi tetikleyicilerle etkisini gösteren genetik eğilimlerden kaynaklanan bir sendrom olduğunu söyledi.

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden Fibromiyalji Sendromu Açıklaması

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden Fibromiyalji Sendromu Açıklaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Nursena Kılıç, Fibromiyaljinin (kronik ağrı ve yorgunluk) enfeksiyon, travma, stres gibi tetikleyicilerle etkisini gösteren genetik eğilimlerden kaynaklanan bir sendrom olduğunu söyledi.

03 Haziran 2021 Perşembe 17:04
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Fizyoterapist Nursena Kılıç, Fibromiyalji Sendromunu; vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde yaygın ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde sorunlara ve bilişsel bozukluklara yol açan kronik, yani uzun süre devam eden romatizmal ağrı sendromu olarak açıkladı.

Fibromiyaljinin baş arkası, ense, omuz üstleri, üst göğüs, kalçalar, dizler ve dirsek başları gibi özellikle vücudun belirli noktalarında aşırı hassasiyet ile kendini belli ettiğini kaydeden Kılıç, “Henüz kesin bilinmemekle birlikte son araştırmalara göre fibromiyalji enfeksiyon, travma ve stres gibi bir kısım tetikleyicilerle etkisini gösteren, kalıtsal özelliklere bağlı genetik eğilimlerden kaynaklanmaktadır” dedi.

Fibromiyaljinin kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görüldüğünü vurgulayan Kılıç, “Araştırmalar, ülkemizde yaklaşık 1,3 milyon fibromiyalji hastası olduğunu göstermektedir. Fibromiyalji tedavi edilmediğinde yaşam kalitesinde azalma ve işgücü kaybına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ

İnsanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen fibromiyaljinin değişik şekillerde uyarı verdiğine dikkat çeken Kılıç, belirtileri şöyle sıraladı:

- Herhangi bir ağrıyı normalden daha fazla hissetmek,

- Ağrı yapmayan uyarıcıları da ağrı gibi hissetmek,

- El ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma,

- Çarpıntı,

- Egzersize karşı dirençsizlik,

- Sindirim sistem bozuklukluları (Kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri),

- Hormonal sistem bozuklukları,

- Depresyon hali,

- Hafıza problemleri,

- Konsantrasyon bozukluğu, yeni şeyler öğrenme zorluğu,

- Gün boyunca yorgunluk hissi,

- Dinlenemeden uyanmış olma hissi,

- Uyku kalitesinde azalma,

- Nefes almada zorlanma ve kulak çınlaması.

TANI

Fibromiyalji değerlendirmesinde vücudun 18 hassas noktasından 11’inde bu ağrılı noktaların bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini anlatan Kılıç, “Hastanın öyküsüne eşlik eden belirtiler ve ağrının vücuda dağılımı tanı için çok önemlidir. Bu referans noktalarında hastanın aşırı hassas olması temel şart kabul edilir” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi için, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitelerine başvurulması gerektiğinin altını çizen Kılıç, “Çok karmaşık bir hastalık olan fibromiyalji için multidisipliner bir tedavi uygulanır. Tedavi süreci, semptomları en aza indirip yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar” uyarısını yaptı.

Kişiye özel hazırlanan tedavi programlarına değinen Kılıç, şu bilgileri aktardı:

- Elektroterapi Uygulamaları (Kas kuvvetini arttırıcı akımlar, ultrason tedavisi, enterfrensiyel akımlar),

- Hypervolt (Verdiği titreşimle birlikte kas sertliğini ve ağrıları hafifletirken yumuşak doku sağlığını korumayı amaçlar dolaşım ve kan akışını arttırır),

- Manuel tedavi yöntemleri,

- Graston Tekniği (Manuel tedavinin daha derin ve yoğun bir versiyonudur. Herhangi bir ilaç içermeyen bu uygulamada vücudun kendi kendine iyileştirme mekanizmasından yararlanılır. Bu uygulama yumuşak doku skarlarını çözerek ağrıları azaltır, fonksiyonel aktivite kalitesini arttırarak daha konforlu bir tedavi sağlar),

- Sıcaklık ajanları,

- Solunum egzersizleri,

- Aerobik egzersizleri,

- Germe ve gevşeme egzersizleri ile kondisyon artışı gözlenir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun, kasların dayanıklılığı ve gücünü artırırken aynı zamanda vücuttaki stresi azaltarak, bireyin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olacağını anlatan Kılıç, hastaların destek ve rehberlik için SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 03.06.2021 18:52
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