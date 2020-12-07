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Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
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Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları olduğunu ve bunların kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’

Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları olduğunu ve bunların kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:55
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı da olan Prof. Dr. Maralcan, tiroit bezi hastalıklarına yönelik yaptığı açıklamada, “Tiroit bezi, endokrin yani iç salgı yapan bir bez. Tiroit bezinin birçok görevi vardır. Salgıladığı tiroit hormonları kalp, akciğerler, mide, bağırsaklar ve kemikler gibi vücudun hemen tüm sistemini etkiler” dedi.

Tiroit bezinin kasların kasılma ve gevşeme hızını arttırdığını, karaciğerde gerektiğinde glikojenin glikoza çevrilmesini ve glikozun yeniden yapımını, bağırsakların glikozu absorbe etmesini, kolesterolün sentezi ve yıkımını artırdığını anımsatan Prof. Dr. Maralcan, “Tüm bunların yanında fetüsün beyin gelişimi ve iskeletin olgunlaşması için de önemlidir” ifadelerini kullandı.

TİROİT BEZİ HASTALIKLARI VE TİROİT KANSERİ

Prof. Dr. Maralcan, tiroit bezinin “iyi huylu” ve “kötü huylu” olarak adlandırılan hastalıklarının olduğuna ve bunların kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, “Tiroit bezinin hastalıkları; hipertiroidi, tiroidit, iyi huylu nodüllü guatr, nefes borusunu sıkıştıran, göğüs kafesine inen guatr ve kanser gibi birçok şekilde karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

Tiroit kanserinin bu hastalıklar içerisinde en dikkat çekici ve hastaları en tedirgin edici hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, “Neyse ki tiroidin kanserlerinden en sık görülen tipi tedavi ile çok iyi gidişli bir hastalıktır. Tiroit kanserinin agresif tipleri daha azınlıktadır” ifadelerine yer verdi.

TİROİT KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Tiroit kanseri için risk faktörleri olarak nispeten bilinenlerden birisinin vücuda, boyuna radyasyon almış olmak ve ailede tiroit kanseri öyküsünün bulunması olarak sıralayan Prof. Dr. Maralcan, bu tip hikayesi olanların hekime danışmaları ve muayene olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Boyunda şişlik, saç dökülmesi, sinirlilik, çarpıntı, nadiren ses kısıklığı, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı gibi belirtiler verebilen tiroit kanserlerinin kadınlarda sık görülen kanserler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Maralcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“En sık görülen tiroit kanseri tipi, papiller kanserdir. Tedavi ile sonuçları gayet iyi olan bir kanser türüdür. Erken tanı konup tedaviye başlamak en akıllıca yoldur. Bunun için boyunda şişlik ve yukarıda söz edilen şikayetlerden biri veya birkaçı hissedilirse hekime başvurmalıdır. Tiroit bezi hastalıklarından korkmamak, geç tanı konmasından kaçınmak gerekir.”

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