Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim...
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...

SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek

SANKO Üniversitesi tarafından SANKO Romatoloji Sempozyumu düzenlenecek. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık’ın başkanlık yapacağı sempozyuma Türkiye’de alanında seçkin 16 romatoloji uzmanı konuşmacı olarak katılacak.

SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek

SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek

SANKO Üniversitesi tarafından SANKO Romatoloji Sempozyumu düzenlenecek. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık’ın başkanlık yapacağı sempozyuma Türkiye’de alanında seçkin 16 romatoloji uzmanı konuşmacı olarak katılacak.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:43

Gaziantep yanı sıra Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır’dan da katılımın olacağı sempozyumda, “Artritlere Yaklaşım”, “Romatoid Artrit Eklem ve Eklem Dışı Bulgular”, “Spondiloartropatiler ve Ankilozan Spondilit”, “Psöriazis ve Psöriatik Artrit”, “Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gut”, “Oral Aft-Üveit- Behçet Hastalığına Yaklaşım”, “Sistemik Lupus Eriematoz”, ile “Vaskülitler” konuları detaylı olarak tartışılacak. Vakalar üzerinden yapılacak tartışma ile romatolojinin tüm konuları ele alınacak.

Çekilecek kura ile sempozyuma katılacak konuklar arasından iki kişiye “Klinik Romatoloji” kitabı hediye edilecek.

1. SANKO Romatoloji Sempozyumu, 27 Mayıs Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:32
Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
Başkan Güngör, “Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör, “Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”
Kahramanmaraş’ta yabani otlar temizleniyor!
Kahramanmaraş’ta yabani otlar temizleniyor!
Türkoğlu'nda konutlar hızla yükseliyor
Türkoğlu'nda konutlar hızla yükseliyor
Deprem sonrası kayaların düştüğü mahalle koruma altına alındı
Deprem sonrası kayaların düştüğü mahalle koruma altına alındı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber