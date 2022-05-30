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SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü Oyun Sergiledi

SANKO Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve veliler Tiyatro Kulübü’nün sergilediği oyunla keyifli zaman geçirdi.

SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü Oyun Sergiledi

SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü Oyun Sergiledi

SANKO Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve veliler Tiyatro Kulübü’nün sergilediği oyunla keyifli zaman geçirdi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:11
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Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Ulu yaptı.

Etkinliğe, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Yapan, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tiyatro oyunu öncesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol, futbol, basketbol, tavla, satranç, jenga, tekli masa tenisi, çiftli masa tenisi, tekli langırt, çiftli langırt, tekli pes, çiftli pes olmak üzere toplam 12 farklı kategoride düzenlenen bireysel ve takım yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından oyunlarını sergileyen Tiyatro Kulübü öğrencileri, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Oyunun sonunda, üniversite yönetimi tarafından yönetmen, Drama Hocası Semra Karakuzulu ve oyuncular Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri Melike Serttaş, Umut Güldoğan ve Mehmet Efe Palacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 2’nci sınıf öğrencileri Damla Polat, Büşra Bozkurt ve Ayşenur Türkistan, Anestezi Programı 1’inci sınıf öğrencisi Bahoz Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Didar Elif Gürsu, Yunus Alğam, Okyanus Çelik, Melek Gülçin Karalar ve Bedriye Cengiz’e teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

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SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü Oyun Sergiledi
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