Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor

Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı

SANKO Üniversitesi “SANKO’lu Geziyor” etkinliği ile yeni öğrencilerine Gaziantep’i yakından tanıtmaya yönelik gezi programı düzenledi.

Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı

Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı

SANKO Üniversitesi “SANKO’lu Geziyor” etkinliği ile yeni öğrencilerine Gaziantep’i yakından tanıtmaya yönelik gezi programı düzenledi.

23 Ekim 2022 Pazar 16:04

Öğrenciler, Gaziantep’in tarihi yerlerini uzman rehberler eşliğinde gezerek şehrin yapısı, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezide öğrencilerle bir araya gelen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Gaziantep’i gezip tanıdıkça, Gazianteplinin ortaya koyduğu fedakarlıktan etkilenmemek mümkün değil” dedi.

Gaziantep’in her taşının ayrı bir tarih olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Gaziantep’te yaşayan birey olarak her gezdiğimde ayrı bir gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gaziantep’in ayakları üzerinde durmayı başaran şehir olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “İstiklal Savaşı’nda sergilediği mücadele ile dünyaya örnek olan, günümüzde ise gerçekleştirdiği sanayileşme ve ihracat ile sağladığı istihdam başta olmak üzere birçok alanda başarı hikayesini yazan Gazi Şehrimizin daha da kalkınması için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler SANKO’lu Geziyor etkinliği kapsamında, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep Kalesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ile Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO ÜniversitesiYeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı
Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı
Kahramanmaraş kitap fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ağırladı
Kahramanmaraş kitap fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ağırladı
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Hayrettin Güngör ‘Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz’
Hayrettin Güngör ‘Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber