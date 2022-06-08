Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları...
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...

Sanko Üniversitesinde ‘Diyetisyenler Günü’ kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde, Diyetisyenler Günü kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül takdim edildi.

Sanko Üniversitesinde ‘Diyetisyenler Günü’ kutlandı

Sanko Üniversitesinde ‘Diyetisyenler Günü’ kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde, Diyetisyenler Günü kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül takdim edildi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:05
banner459

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, geleceğin diyetisyenlerini yetiştirmek için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek, 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Dağlı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personeli ziyaret ederek, bu özel günde birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Sanko Üniversitesinde ‘Diyetisyenler Günü’ Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan, Yıldız Yağmuruna Sahne Olacak
Elbistan, Yıldız Yağmuruna Sahne Olacak
Başkan Güngör’den Çam Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti
Başkan Güngör’den Çam Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti
Başkan Mahçiçek’ten Karadeniz’e Expo 2023 Ziyareti
Başkan Mahçiçek’ten Karadeniz’e Expo 2023 Ziyareti
Teç-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması!
Teç-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması!
Vali Coşkun, öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu
Vali Coşkun, öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber