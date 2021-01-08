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SANKO Üniversitesinden 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bireylerin haberci gibi davranarak, her olayı haber niteliğine dönüştürmeye çalıştığı günümüzde, gazetecilerin sorumluluk ve görevlerinin daha da önem kazandığını belirtti.

SANKO Üniversitesinden 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

SANKO Üniversitesinden 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bireylerin haberci gibi davranarak, her olayı haber niteliğine dönüştürmeye çalıştığı günümüzde, gazetecilerin sorumluluk ve görevlerinin daha da önem kazandığını belirtti.

08 Ocak 2021 Cuma 14:37
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, ilerleyen teknolojiyle birlikte cep telefonlarının fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı gibi farklı özelliklere sahip olmasının ve sosyal medyanın günlük yaşantımızın her anında yer almasının, ilkeli, görev bilinciyle hareket eden ve hayatını bu işe adamış gazetecilerin çalışma şartlarındaki zorluğu daha da artırdığını ifade etti.

Mesai kavramı olmadan büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirilen gazeteciliğin bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Özellikle pandemi döneminde habercilerin ve doğru habere ulaşabilmenin önemini bir kez daha tüm dünya gördü. Bu konuda hassasiyetle çalışmalarını yürüten tüm basın mensuplarına bir sağlık üniversitesi olarak tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır” sözlerini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“SANKO Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, basın şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

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