SANKO Üniversitesinden 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mesajı

Prof. Dr. Dağlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda “Varoluşundan itibaren hiçbir güç önünde diz çökmeyen ve bağımsızlığından ödün vermeyen milletimiz için ya istiklal ya ölüm dışında seçenek olmamıştır” dedi.

“Kazandığı zaferlerle tarih yazan geçmişimizden alınan büyük güçle geleceğimizi şekillendiriyoruz” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür’ diyerek, 19 Mayıs tarihinin önemini belirtmiştir.”

Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs’ı, bağımsızlığımızın teminatı, geleceğimizin mimarları ve koruyucuları olan gençlere armağan eden Büyük Önderimizin izinden giderek gençlerimizin yanında olmaya, vatan sevgisi bilinciyle yetişmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız.”

SANKO Üniversitesi olarak, Türkiye’nin adını başarıyla dünyada farklı platformlarda duyuran gençler yetiştirmek için çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Bu güzel ülke uğruna canlarını vermekten çekinmeyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet, ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.