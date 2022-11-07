Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistanspor kendi sahasında kaybetti!
Elbistanspor kendi sahasında kaybetti!
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El Becerilerini Geliştiriyorlar
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El...
Pazarcık’ta huzur toplantısı yapıldı
Pazarcık’ta huzur toplantısı yapıldı
Pazarcık’ta deprem tatbikatı
Pazarcık’ta deprem tatbikatı
SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”
SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis...

SANKO’DA “Yansımalar” Temalı Resim Sergisi Devam Ediyor

Akademisyen ressam Doç. Dr. Ahmet Türe’nin SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı ve doğayı kaynak alarak soyutlanmaları tuvaline aktardığı “Yansımalar” temalı kişisel resim sergisi devam ediyor.

SANKO’DA “Yansımalar” Temalı Resim Sergisi Devam Ediyor

SANKO’DA “Yansımalar” Temalı Resim Sergisi Devam Ediyor

Akademisyen ressam Doç. Dr. Ahmet Türe’nin SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı ve doğayı kaynak alarak soyutlanmaları tuvaline aktardığı “Yansımalar” temalı kişisel resim sergisi devam ediyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:07

SANKO Sanat Galerisi’nde 21 Ekim’de açtığı 15’inci kişisel resim sergisinde akrilik boya tekniğiyle çalıştığı 30 eserinin yer aldığını anımsatan Doç. Dr. Türe, doğanın sergilediği güzellikleri tuvaline aktararak resmettiğini söyledi.

Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin ismini ‘Yansımalar’ olarak adlandırdığını belirten Doç. Dr. Türe, şunları kaydetti:

“Doğup büyüdüğüm Karadeniz coğrafyası görsel olarak çok zengin. Doğa ve ekonomik olanaklar birçok şeyi kendi imkanlarınızla yapmanızı sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyada şartlar sanatçı olmayı gerektiriyor.

Doğa bize bedensel olarak yaşamımızı devam ettirebilmek için suyumuzu, ekmeğimizi veriyor. Ruhumuzu beslemek için de güzel olan her şeyi sunuyor. Doğanın sergilediği bu güzellikleri yorum ve değerlendirmelerimle soyutlayarak çizgiyle, renkle, lekeyle ve biçimle tuvalime aktarıp resmediyorum.”

Gaziantep’te sergi açma hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Doç. Dr. Türe, “SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açmak ve eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmak çok özel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Türe’nin “Yansımalar” isimli kişisel resim sergisi 11 Kasım 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AHMET TÜRE

1971 yılında Trabzon'da doğan Doç. Dr. Ahmet Türe, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Doç. Dr. Türe, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Doç. Dr. Türe, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi.

2015- 2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Doç. Dr. Türe, halen Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
SANKO’DA “Yansımalar” Temalı Resim Sergisi Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör ‘Şehrimize hizmet noktasında yüksek koordinasyonla çalışıyoruz’
Başkan Güngör ‘Şehrimize hizmet noktasında yüksek koordinasyonla çalışıyoruz’
Başkan Mahçiçek fikri verdi! Kahramanmaraş’a bir havayolu şirketi çok yakışır…
Başkan Mahçiçek fikri verdi! Kahramanmaraş’a bir havayolu şirketi çok yakışır…
MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması
MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması
Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!
Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!
Başkan Güngör, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na Katıldı
Başkan Güngör, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na Katıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber