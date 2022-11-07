SANKO’DA “Yansımalar” Temalı Resim Sergisi Devam Ediyor

SANKO Sanat Galerisi’nde 21 Ekim’de açtığı 15’inci kişisel resim sergisinde akrilik boya tekniğiyle çalıştığı 30 eserinin yer aldığını anımsatan Doç. Dr. Türe, doğanın sergilediği güzellikleri tuvaline aktararak resmettiğini söyledi.

Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin ismini ‘Yansımalar’ olarak adlandırdığını belirten Doç. Dr. Türe, şunları kaydetti:

“Doğup büyüdüğüm Karadeniz coğrafyası görsel olarak çok zengin. Doğa ve ekonomik olanaklar birçok şeyi kendi imkanlarınızla yapmanızı sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyada şartlar sanatçı olmayı gerektiriyor.

Doğa bize bedensel olarak yaşamımızı devam ettirebilmek için suyumuzu, ekmeğimizi veriyor. Ruhumuzu beslemek için de güzel olan her şeyi sunuyor. Doğanın sergilediği bu güzellikleri yorum ve değerlendirmelerimle soyutlayarak çizgiyle, renkle, lekeyle ve biçimle tuvalime aktarıp resmediyorum.”

Gaziantep’te sergi açma hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Doç. Dr. Türe, “SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açmak ve eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmak çok özel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Türe’nin “Yansımalar” isimli kişisel resim sergisi 11 Kasım 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AHMET TÜRE

1971 yılında Trabzon'da doğan Doç. Dr. Ahmet Türe, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Doç. Dr. Türe, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Doç. Dr. Türe, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi.

2015- 2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Doç. Dr. Türe, halen Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.