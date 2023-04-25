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SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-49 yaş grubu kadınlarda sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik “Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi” kapsamında İslahiye Konteyner Kentte, depremden etkilenen anne ve anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenledi.

SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi

SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-49 yaş grubu kadınlarda sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik “Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi” kapsamında İslahiye Konteyner Kentte, depremden etkilenen anne ve anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenledi.

25 Nisan 2023 Salı 17:47

Bir yıl boyunca sürmesi planlanan eğitimlerin ikincisinde SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, Kalite Yönetim Direktörü Zühal Ökmen ve hastane personeli ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından uzmanlar İslahiye’de depremden etkilenen anne ve anne adayları bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı – Kanser Birim Sorumlusu Dr. Nilgün Keloğlu, Eğitimciler Uzm. Dr. Mehmet Gökdeniz, Hemşire Kadriye Özdemir ve Hemşire Duygu Akşahin tarafından gebeliğe hazırlık, riskli gebelikler, dikkat edilmesi gereken konular, doğum öncesi izlemler ve bakım, doğum ve lohusalık süreci, bebek izlemleri ve dikkat edilecek konular, yenidoğan tarama programı, anne ve bebek sağlık bilgisi kuralları, anne sütü ve önemi, üreme sağlığı ile akılcı ilaç kullanımı, afetlerde kadın üreme sağlığı konularında bilgi verildi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün “Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi” kapsamında anne ve bebeklerinin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için düzenlediği eğitim programları bir yıl boyunca devam edecek.

Son Güncelleme: 25.04.2023 18:03
Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Yarınlar ProjesiSANKO’dan Bilinçli Anneler
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