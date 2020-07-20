Sefer Aycan Kahramanmaraş’ın Deprem Gerçeğini Dile Getirdi

Aycan, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

“Bilindiği gibi Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay hattındadır, yani deprem riski yüksektir. Ayrıca eski mahallelerde binaların inşaat kalitesi düşüktür ve güvenli değildir.

Bu kapsamda;

1- Kahramanmaraş İl merkezindeki; Kayabaşı, Divanlı, Kümbet, Tekke mahallelerinde bulunan binaların deprem güvenliği yönünden inceleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu mahallelerde deprem güvenliği değerlendirilmesi yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nasıldır? Yapılan herhangi bir deprem risk analizi yok ise bu mahallelerde bu analizleri yapılması hususunda bir planlamanız var mıdır?

2- Bu mahallelerden özellikle Tekke mahallesinde, binalar güvenli değildir ve bunun yanında şehrin en merkezinde her yönüyle sağlıksız bir yapılaşma vardır. Bu bölgede çok acil kentsel dönüşüm çalışması yapılması gerekir. Bu mahallenin bu sorunuyla ilgili bir çalışma söz konusu mudur?

3- Kahramanmaraş Türkoğlu İlçeside Doğu Anadolu Fay hattındadır, yani bu bölgede riskli bölgedir. Bu ilçelerde bina güvenliği ile ilgili bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu konuda bir çalışma planlıyor musunuz?

4- Deprem bölgesine yapılaşma olmaması, imara açılmaması, açılmış bölgelerde bina standartları ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Herhangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?”