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Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından sömestr tatilinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına yönelik irişkit (sucuk) ve salep şenliği düzenlendi.

Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan

Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından sömestr tatilinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına yönelik irişkit (sucuk) ve salep şenliği düzenlendi.

02 Şubat 2023 Perşembe 18:59

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen şenliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hüsamettin Ürkmez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, üyeleri ve çocuklar katıldı.

Şenliğe katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınları, kent merkezinde yaşadıkları kar hasretini doyasığa eğlenerek giderdi. Kahramanmaraş’a özgü irişkit (sucuk) ekmek ve salep ikramını afiyetle tüketen şehit aileleri, gaziler ve yakınları, şenliğin düzenlenmesine emeği geçen herekese teşekkür ettiler.

Şenlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehit yakınlarımız, aileleri, gazilerimiz ve onların aileleriyle birlikte burada çocuklarımızla bir program düzenledik. Sayın valimiz, il protokolümüz ve ailelerimizle beraberiz. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii onlarla bugün burada olmak, onlara küçük bir karne hediyesi gibi de bir mutluluk yaşatmak bizim için de son derece mutlu. Güzel bir gün burada tabii ki hem bizim ekmek arası irişkit diyoruz. Sucuk demiyoruz burada hem de salep ikramı kışın ve bu karında şey ruhuna uygun olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise, “Bugün yine çocuklarımızın dedesi Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami abimiz tarafından yedikuyular mevkiinde tüm şehit aileleri ve gazilerimiz misafir ediliyor. Bugün burada şehitlerimizin anne babaları, eşleri, çocukları, gazilerimiz ve ailelerimiz var. Sayın başkanım biliyorsunuz ki ara tatillerde şehit çocuklarımıza karne hediyesi olarak güzel bir etkinlik yapıyor. Daha önceki etkinliği başkonuş yaylasında yapmıştı. Ondan önce lunaparkta yapmıştı. Bugün de etkinliğe bugün yedi kuyular mevkinde yapıyor. Çocuklarımız çok eğlendi, hem kaydılar hem tele free bindiler. Biz bugün buraya katılım sağlayan tesislerini bize açan büyükşehir belediye başkanımıza bizleri onurlandıran valimize programın her türlü katkısını sağlayan sunan sami abimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, “Bugün yedikuyular kayak merkezindeyiz. Kervan lezzet grubu olarak ve Mehmet Ali beyle, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber güzel bir vakit geçirdik. Daha öncede bu kapsamda etkinliklerimiz olmuştu. Bugün de kayak merkezinde Büyükşehir Belediye başkanımız, sayın valimiz, protokol üyelerimizle beraber çocuklarımızla, ailelerimizle beraber burada güzel bir vakit geçirdik. Ben her zaman şunu söylüyorum diyorum ki, Allah devletimize, polisimize, askerimize, halkımıza zeval vermesin diyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın neşeli olması beni çok mutlu ediyor. Kervan Lezzet Grubu olarak yine dernek başkanımız Mehmet Ali bey, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimiz de yine bu güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel projelerle beraber başkanımızla beraber yapacağız. Tekrardan Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
şehit AileleriGaziler Ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan
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