Şehit çocukları Sami Kervancıoğlu’nu unutmadı

Bugüne kadar şehit çocuklarını doğum günlerinde yalnız bırakmayan Sami Kervancıoğlu, miniklerin doğum günü sürpriziyle göz yaşı döktü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş şube başkanlığı tarafından organize edilen programda sürpriz karşısında duygulanan Sami Kervancıoğlu duygusal anlar yaşadı.

Kervancıoğlu, bugüne kadar kutladığı en anlamlı ve unutulmaz bir doğum günü olduğunu belirterek çocuklarla tek tek pasta kesti.

Kervancıoğlu; “Bundan sonra Rabbim ömür verdiği sürece bu yavrularımızın emrinde olacağım.” Dedi.