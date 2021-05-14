Şehit Evliya ve Acemli

Kahramanmaraş'ın tarihi kale civarında olup, artık şehircilik ömrünü tamamlamış, birçok evi yıkılmış, dar yollar, derelerin geçiş noktası durumunda olan, kaleden bakıldığında çirkin bir görüntü, sorunlu bir yerleşim yeri durumundadır.

Burası için çevre ve şehircilik bir çalışma yapmış, Ankara’da bakanlığa göndermişler. 6 yıldan beri proje burada bekliyor, siyasi idarenin bu projeye sahip çıkması lazım. Projede mahallenin yıkılarak, tarihi dokusu meydana çıkarılacak, geçiş dereler ıslah edilecek, buradaki yer altından çıkan zengin su kaynakları var, kaşarcı pınarı gibi sularla göller oluşturuluyor. 4 katlı doğasına uygun evler var, yeşil alanlar var, eğer bu yerleşim yeri yapılırsa çok güzel bir alan oluşturuluyor.

Buradaki evlerin daha önce belediye bir kısmını istimlak yaptı, eğer 5 blok bir site yapılsa buranın sakinleri evlerini verir, şehrin ortası böyle bir çirkinlikten kurtulur, devletimizin bunu yapacak gücü var. Siyasi idarenin bu projeye sahip çıkmasını istiyoruz. Saygılarımla.