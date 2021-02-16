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Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

16 Şubat 2021 Salı 09:26
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Mağralı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Hasan ve anne Bedia Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nur Sarı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tarihi Ulu Camiine getirildi.

Cenaze törenine, şehit Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Bakan Fatih Dönmez ile protokol üyeleri, baba Hasan Sarı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı ise törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarı, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulmuştu.

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