Şehrin tarihini geleceğe taşıyacağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında ağırladı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Bakan Demircan’a Tarihi Maraş Kalesi ve Çevresi, Kapalı Çarşı ve Germenicia için hazırlanan projelerin sunumu yapıldı. Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen programın ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Saha Ziyaretleri Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İl Teşkilatı ziyaretinin ardından beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Başkanı Fırat Görgel ile saha ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden heyet ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne geçti. Başkan Güngör müze ziyaretinde, kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından tıpkıbasımı yapılan İkindi Yazıları ile Yitiksöz ve Evvelahir dergilerini Bakan Yardımcısı Demircan’a takdim etti. Program, Tarihi Maraş Kalesi ve Sütçü İmam Türbesi ziyareti ile devam etti.

Demircan’a Teşekkür

Bakan Yardımcısı Demircan, Başkan Güngör ve Vali Coşkun’un yer aldığı heyet daha sonra Ulu Cami, Katip Han Dondurma Müzesi, Kapalı Çarşı, Taş Han ve Germenicia Antik Kenti ziyaretlerinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’ı şehrimizde ağırladık. İlk olarak Sayın Bakan Yardımcımıza Tarihi Maraş Kalesi ve çevresi, Kapalı Çarşı ve Germenicia için hazırladığımız projelerin sunumunu gerçekleştirdik ve ardından saha gezisi yapıldı. Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Önemli Çalışmalar Gerçekleştirdik

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Bugün Sayın Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve AK Parti İl Başkanımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunumlarının ardından da saha gezisi gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kahramanmaraş’ımızda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş’ımızın tarihi izlerini geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.