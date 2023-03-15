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Kahramanmaraş
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Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye'nin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye'nin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

7 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.Sivas içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
SelFırtınaKuvvetli Yağış! Meteorolojiden Sarı Ve Turuncu Kodlu Uyarı
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